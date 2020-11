Álvaro Dias (PSDB) foi reeleito prefeito de Natal neste domingo (15). Ele teve 57,17% de votos, dos 88,95% de seções já apuradas. O atual prefeito da capital do Rio Grande do Norte está no cargo desde 2018 quando o então prefeito, Carlos Eduardo (PDT), renunciou para disputar a eleição para o governo do estado.

O candidato Senador Jean (PT), ficou em segundo lugar com 14,08%, e em terceiro, Delegado Leocádio (PSL), com 10 22%.