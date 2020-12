Alvo da Operação Ícaro, gerente de facção é preso na Sussuarana Velha

Mais um gerente de facção foi preso pela polícia, alvo da operação Ícaro, no bairro de Sussuarana velha, na noite deste domingo (6). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 48ª CIPM (Sussuarana) encontrou o traficante durante uma blitz.

Policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) montaram o bloqueio na Rua Santíssima Trindade, e um um carro modelo Ford Ka, placa PYH 4A22, tentou escapar da abordagem. O carro foi cercado e nele foram encontrados 16 trouxas de maconha, dois pinos de cocaína, 220 reais e um celular.

Segundo a SSP, os Os PMs reconheceram o condutor como sendo o gerente da facção que atua naquele bairro. O criminiso é apontado como autor do ataque a tiros contra rivais, na localidade do Parque Jocélia, também em Sussuarana. Ele foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde o mandado foi cumprido.

Após depoimento e exames, ele foi direcionado para o sistema prisional. Dezesseis mandados contra traficantes foram cumpridos pela Operação Ícaro.