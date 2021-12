Alvo de operação policial, quadrilha seguia 'roteiro' para aplicar golpes por telefone

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, em São Paulo, deflagrou uma operação nesta quinta-feira (2) contra uma quadrilha de estelionatários que usava um "roteiro" para aplicar golpes através do telefone. Um caderno com as “perguntas e respostas” direcionadas às vítimas foi apreendido.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, policiais estiveram em São Paulo, Caieiras, Guarulhos e Mogi das Cruzes. De acordo com o G1, as investigações foram conduzidas por equipes de Rio Preto devido à grande quantidade de casos de estelionato registrados nas delegacias.

O delegado Amaury Scheffer de Oliveira Junior revela que o roteiro utilizado pelos golpistas foi encontrado em uma central de onde as ligações para enganar as vítimas eram feitas.

“Essa operação foi para angariar provas. A gente robusteceu nosso inquérito. Inclusive, foi apreendida uma cartilha na central em São Paulo. Ela é tipo um manual de como proceder em um golpe”, afirmou o titular.

Ainda segundo o delegado, a quadrilha é investigada por aplicar golpes como o do “falso motoboy” e do “falso WhatsApp”.

“A situação financeira do país ocasionou um elevado número de estelionatos, inclusive de quadrilhas que migraram para este tipo de crime. Orientamos a sempre desconfiar”, disse Amaury Scheffer.

As investigações continuarão em andamento com o objetivo de identificar e prender os suspeitos envolvidos no esquema.