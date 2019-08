Amadeu comemora resultado, mas diz que Vitória precisa evoluir

Dois jogos, dois triunfos, três gols marcados e nenhum sofrido. As primeiras partidas do técnico Carlos Amadeu no comando do Vitória não apenas deram resultado como tiraram o rubro-negro da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o Leão é o 16º colocado da Série B.

O triunfo por 1x0 contra o CRB, neste domingo (18), no estádio Rei Pelé, em Maceió, deixou o treinador satisfeito. “Quero parabenizar o grupo de atletas, que se dedicou ao máximo, se empenhou bastante. Acho que a gente conseguiu controlar, principalmente no segundo tempo, na marcação. É um adversário qualificado, muito bem treinado, muito envolvente. A gente conseguiu deixar o time do CRB um pouco mais lento”, avaliou Carlos Amadeu.

No entanto, o novo comandante rubro-negro pontuou que o time precisa melhorar a performance. “A gente está atrás do equilíbrio, de uma equipe que consiga resultado e performance. Acho que a gente está conseguindo resultado, precisa agora evoluir com a performance. Isso vai dar confiança. Credibilidade. A torcida junto com a gente, a gente pode ser muito mais forte do que foi até então e conseguir três pontos contra o América-MG”, convocou.

Time com a defesa mais vazada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 26 gols sofridos, o Vitória não teve a rede balançada nas duas últimas rodadas. A eficiência da defesa também foi destacada por Carlos Amadeu.

“Segundo jogo consecutivo que a gente não leva gols. Outro fator muito importante, dar esse equilíbrio defensivo e continuar sendo um time que contra-ataca com muita eficácia”, afirmou.

Desfalque

A partida contra o América-MG acontece na quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão. O Vitória jogará desfalcado. O atacante Wesley levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Já o lateral direito Matheus Rocha, após cumprir suspensão, está novamente à disposição.