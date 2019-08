Amadeu explica ausência de Caicedo como titular em empate do Leão

Como era de se esperar, a primeira pergunta feita ao técnico Carlos Amadeu na entrevista coletiva após o duelo desta quarta-feira (21), no Barradão, foi sobre a ausência de Jordy Caicedo na equipe titular. O Vitória ficou no empate em 0x0 com o América-MG pela 17ª rodada da Série B.

O atacante equatoriano havia sido o destaque dos dois triunfos anteriores sob o comando de Amadeu. No 2x0 sobre o Paraná, ele marcou o primeiro gol. No 1x0 sobre o CRB, sofreu o pênalti que foi convertido por Felipe Gedoz.

O comandante procurou explicar: "Vamos jogar a cada dois dias e meio a partir de agora e nós temos um elenco. Então vamos dar vida a esse elenco. Vamos dar oportunidades aos atletas e vamos observar a performance de cada um".

"A gente praticamente não vai treinar para enfrentar o Operário-PR (no sábado, 24, às 16h30, no Barradão). Estamos numa sequência de seis jogos desde o CRB (no último domingo, 18) até o VIla Nova (na terça-feira, 3 de setembro). Então vamos usar o nosso elenco", completou.

Depois do CRB, do América-MG e do Operário-PR, o Vitória enfrentará o Coritiba (na terça-feira, 27, fora), o Botafogo-SP (na sexta-feira, 30, em casa) e o Vila Nova, já mencionado, fora de casa.

Amadeu disse que a saída de Caicedo foi também por uma opção tática. "Decidimos mudar o sistema, também. Contra o Paraná surpreendemos a todos ao escalar dois centroavantes (Caicedo e Anselmo Ramon). Agora, não seria mais surpresa. O que a gente notou com aquela formação foi que tivemos jogadas mais agudas, mas não tivemos o controle do jogo".

"A ideia para esse jogo (contra o América-MG) foi colocar três homens no meio-campo para manter mais a posse de bola. A gente até conseguiu isso em alguns momentos, mas não conseguiu fazer a bola chegar até a última linha de ataque", completou.

Amadeu segue invicto no comando do rubro-negro. E o Vitória segue fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos, em 14º lugar.