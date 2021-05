Amargosa oficializa o cancelamento do São João de 2021

A prefeitura de Amargosa confirmou nesta sexta-feira (7) que não vai realizar São João este ano, novamente, por conta do contexto da pandemia na cidade e em todo país. O foco agora deve ser nas medidas de prevenção e cuidados com a população, diz a gestão.

"A Prefeitura de Amargosa tem se mostrado assertiva em suas ações contra a covid, mas mesmo assim, a situação mundial ainda é preocupante", diz a nota divulgada. O texto encerra com a expectativa de que em 2022 a festa possa voltar a ser realizada.

No final de abril, além de Amargosa, outros gestores assinaram um documento informando o cancelamento dos festejos de São João e São Pedro: os prefeitos de Irecê, Piritiba e Itaberaba. O documento lembrava do baixo índice de imunização alcançado até agora, o tempo mínimo de planejamento necessário para organizar um evento do porte do São João e a responsabilidade de evitar o colapso do sistema de saúde de cada município.

Ainda em janeiro, o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, já havia dito que não acreditava que a Bahia teria nem Carnaval, nem São João este ano. “Não acredito que gente vai ter São João. Não acredito que a gente vai ter Carnaval, mesmo não sendo em fevereiro, sem em outra data. Tudo o que o vírus quer é aglomeração”.

Além de Amargosa, já haviam falado da intenção de cancelar a festa Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Itaberaba, Ipiaú, Camaçari, Mata São João e Euclides da Cunha.