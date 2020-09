Amargosa registra dois novos tremores na madrugada; já são 13 desde domingo

Os tremores de terra continuaram no interior da Bahia na madrugada desta terça-feira (1). Já é o terceiro dia consecutivo que os terremotos atingem a zona rural do município de Amargosa, no distrito de Corta Mão. Nesta manhã, foram dois novos terremotos de menor magnitude, um de 2.0 na escala Richter às 3h31 e outro de 2.4 às 6h36. Já são treze desde o domingo, quando houve o tremor de maior magnitude, de 4,6, e que teve epicentro na cidade de Mutuípe. Neste, pelo menos 43 cidades na baiana sentiram o impacto.

A professora Duceni Santos Ferreira, 36 anos, que mora em Corta Mão, já não consegue mais ficar em casa. “Tá sendo constrangedor, porque a gente não consegue mais dormir, é a madrugada toda tendo esses tremores. Minha filha de dois anos pergunta toda noite: ‘mamãe, vai ter bomba, hoje?’. A bichinha tá no desespero e a gente fica com medo da casa da gente cair. A única coisa que a gente pensa na hora é sair de casa se não vai cair tudo na cabeça. A estrutura balançou, o telhado balançou, caiu panela e minha caixinha de pregador de roupa, as paredes racharam… Eu tô com medo de ficar me casa, estou muito assustada. Estou ficando na casa de minha mãe”, relatou a professora.

A partir de hoje, Duceni só vai dormir na casa da mãe, que também já tem rachaduras, mas, como a casa é mais nova, a estrutura não está tão comprometida como a dela. Seu vizinho, Fernando, que não tem celular, também deixou a casa. Ele deixou os móveis na casa de um outro vizinho e está morando temporariamente na casa da irmã.

Já Flávia Xavier, 15, também moradora do distrito de Corta Mão, disse que o tremor desta madrugada não foi tão intenso quanto o de domingo, mas a parede do banheiro rachou. “Todo mundo saiu correndo para a rua. Minha cama balançava, as paredes também e parecia que eu estava sambando”. Segundo ela, o maior medo da população é das casas racharem mais. “Eu saí correndo, desesperada. A gente não sabe se fica em casa por causa do coronavírus ou se sai de casa por causa dos terremotos”, disse Xavier.

(Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO) (Leitor CORREIO)

A Bahia não é o único estado que tremeu nesta manhã. O Laboratório Sismólogico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou 9 tremores em Sergipe desde ontem, com epicentro no município de Canhobas. Oito deles tiveram magnitude de até 1.8. Já o desta terça foi às 8h32 da manhã e teve magnitude de 2.7 na escala Richter. Ele foi sentido também no estado de Alagoas.

Terremotos registrados em Amargosa no domingo a esta terça, segundo o laboratório sismográfico da UFRN:

DATA HORA (utc) Coordenadas Magnitude Localização

2020/08/30 10:43 -13.00 S; -39.58 W 2.5 mR Amargosa BA

2020/08/30 10:44 -13.00 S; -39.58 W 4.2 mR Amargosa BA

2020/08/30 11:18 -13.00 S; -39.58 W 3.7 mR Amargosa BA

2020/08/30 11:25 -13.00 S; -39.58 W 2.7 mR Amargosa BA

2020/08/30 11:57 -13.00 S; -39.58 W 2.8 mR Amargosa BA

2020/08/30 12:08 -13.00 S; -39.58 W 2.3 mR Amargosa BA

2020/08/30 12:11 -13.00 S; -39.58 W 2.2 mR Amargosa BA

2020/08/30 12:21 -13.00 S; -39.58 W 1.8 mR Amargosa BA

2020/08/30 13:41 -13.00 S; -39.58 W 1.6 mR Amargosa BA

2020/08/30 20:12 -13.00 S; -39.58 W 2.6 mR Amargosa BA

2020/08/31 03:42 -13.00 S; -39.58 W 3,5 mR Amargosa BA

2020/09/01 3:31 -13.00 S; -39.58 W 2,0mR Amargosa BA

2020/09/01 6:36 -13.00 S; -39.58 W 2,4mR Amargosa BA



*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro