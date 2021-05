Amazon Brasil, AWS e Unibes realizam campanha para combate à fome

Em tempos de pandemia, é grande a quantidade de brasileiros que não têm o que colocar na mesa todos os dias. Numa rápida saída, mesmo só dentro de um carro,é possível perceber o aumento de pessoas pedindo comida nas sinaleiras, por exemplo. Na busca de ajudar essas pessoas tão necessiatdas, a Amazon Brasil e AWS, em parceria com a ONG Unibes anunciaram uma campanha para levantar doações para ações de combate à fome.

Quem quiser contribuir já pode acessar www.amazon.com.br/combateafome para realizar a sua doação. A campanha arrecadará valores até o dia 9 de julho, e ao final dela, a Amazon e AWS realizarão uma doação adicional, dobrando o valor doado pelos internautas.

De acordo com a gigante americana, 100% das arrecadações serão destinadas à Unibes, que investirá o montante integral em ações de combate à fome. “Nesse momento em que estamos trabalhando tanto e tão arduamente para combater a fome e colocar alimento na mesa de milhares de famílias, poder contar com o apoio e parceria com as empresas da Amazon faz enorme diferença,” comenta Susana Koln, diretora de captação da Unibes.

No site, os doadores podem escolher entre seis opções de valores para participar: R$ 25, R$ 50, R$100, R$ 200, R$ 300 e R$ 400. Todos que participarem da campanha receberão um eBook que contém detalhes das ações realizadas pela Unibes em seus mais de 100 anos, além de um agradecimento especial pela doação.