Amazon tem promoção de dispositivos Echo, Fire TV e Kindle para o Natal

O Natal está chegando e, claro, as empresas de tecnologia não abrem mão das boas é velhas promoções - para alegria de nós consumidores, claro. Na Amazon todos os dispositivos da família Echo e Fire TV, além do Kindle 10ª geração, entraram em promoção desde 9h da manhã do dia 10 e ficarão assim até às 9h da manhã do dia 24 de dezembro na amazon.com.br.

Em relação aos dispositivos somente de áudio, o Echo Dot 3ª geração foi de R$349,00 por R$199,00; Echo Dot 4ª geração, de R$399,00 por R$349,00; Echo Dot Com Relógio de R$499 por R$449,00; Echo 4ª geração de R$749,00 por R$649,00; e o Echo Studio vai de R$1.699,00 por R$1.499,00.

Já os dispostivos Echo com tela ficaram assim: Echo Show 5 (2ª geração) está de R$599,00 por R$499,00; Echo Show 8 (1ª geração), de R$ 899,00 por R$699,00; Echo Show 8 (2ª geração), de R$999,00 por R$899,00 e o Echo Show 10, de R$1.899,00 por R$1.699,00.

Os Fire TV, usados para transformar TVs mais antigas em smart TVs, os preços festão dessa maneira: o Fire TV Stick Lite foi de R$349,00 por R$199,00; Fire TV Stick, de R$379,00 por R$239,00 e o Fire TV Stick 4k, de R$449,00 por R$339,00.

Os dispostivos Kindle, para leitura de e-books, também estão com preço mais atrativo. O Kindle 10ª geração está em promoção de R$399,00 por R$319,00. Além do Kindle, os modelos Novo Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite Signature Edition e Kindle Oasis 8GB e Kindle Oasis 32GB, também são opções para os amantes da leitura e custam, respectivamente, R$649, R$849, R$1.299 e R$1.449,00.

(com informações da Amazon)