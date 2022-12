Ambev abre 30 vagas de emprego em novo centro de distribuição na Bahia

O novo Centro de Distribuição da Ambev terá sede na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Para atuar no local, 30 vagas de emprego nas áreas comercial e de logística na cidade estão abertas, além de oportunidades em Santa Maria da Vitória, Coribe, Paratinga, Santana e Ibotirama.



As vagas são para cargos de Representante de Vendas, Promotor, Conferente, Técnicos, Analistas/Supervisores e Auxiliares. Os pré-requisitos são de Ensino Médio Completo à Ensino Superior. Todas as oportunidades são também para pessoas com deficiência (PCD).

Para participar do processo seletivo é necessário se cadastrar pelo site, até 27 de dezembro. A previsão é para que as contratações sejam realizadas a partir de janeiro de 2023.