Ambev dará até R$ 20 mil para projetos inovadores na área de bares

A Ambev criou um desafio para premiar iniciativas inovadoras para experiências em bares e restaurantes, nas lojas e formas de conhecer melhor os consumidores. O Innova Trade Challenge dará prêmios de até R$ 20 mil.

Startups, empresas e criativos de qualquer região do país podem se inscrever até o dia 2 de agosto.

A segunda etapa do processo será a pré-seleção, que acontecerá durante o mês de julho. Para passar para a etapa final, os inscritos serão avaliados com base em critérios de inovação, como: phygital, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, AI, IOT, holografia, novas opções de pagamento, wayfinding, chatbots interfaces conversacionais, voicebots e data.

Os projetos finalistas vão participar do Pitch Day, no dia 14 de agosto, quando apresentarão suas ideias para o time de Trade Marketing da Ambev. O primeiro lugar receberá aporte de R$20 mil. O segundo e terceiro lugar também receberão recompensas de R$ 12,5 mil e R$7,5 mil, respectivamente, além de entrarem para a base de possíveis fornecedores da cervejaria.

Os interessados devem se inscrever no site www.ambev.com.br/innovatradechallenge/ apresentando soluções inovadoras para um dos três desafios. São eles:

- Inovar nos bares: os consumidores tem preferido ficar em casa para consumir. Então, como podemos criar experiências exclusivas muito além do produto, que só o bar possa proporcionar e sirva de alavanca para os bares atraírem novamente os consumidores?

- Tornar-se uma referência em Trade: os consumidores vão para as lojas buscando interagir com suas marcas favoritas. Assim, o as lojas são um ponto de contato para uma experiência. O desafio é: como podemos inovar e nos diferenciar no trade (supermercados, bares, no online e em eventos) criando materiais e experiências imersivas, multissensoriais e personalizadas, que vão além do produto, e levem o espírito das marcas, garantindo presença de cada uma delas no momento certo, onde o cliente estiver.

- Conhecer o nosso consumidor: em um mundo conectado, formar uma base de dados e saber ler essas informações para conhecer cada vez mais os consumidores é essencial. Como podemos conhecer quem são os nossos consumidores, seu comportamento e sua jornada capturando dados nos meios físicos e digitais e interpretando-os para obter insights relevantes e possa criar experiências personalizadas para eles?