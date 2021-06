Ambiental, sustentável e legal: qualquer empresa pode adotar ações sustentáveis

Um levantamento da Revista Exame demonstrou que 64% dos consumidores no mundo buscam empresas que, efetivamente, atuam com responsabilidade social e ambiental. No Brasil, a preocupação chega aos 82% desses consumidores. Ao contrário do que se imagina, além de uma boa estratégia, o chamado marketing verde pode ser bastante democrático e mais fácil do que se imagina, além de ser uma tendência e uma necessidade planetária.

Criada em 2001, com o propósito de democratizar o transporte aéreo no Brasil, a GOL, por exemplo, compreendeu o seu papel diante das contribuições desse tipo de transporte no aquecimento global e estabeleceu a possibilidade de compensar a pegada de carbono de suas viagens. Segundo o vice-presidente Comercial, de Marketing e de Clientes da GOL, Eduardo Bernardes, o serviço, em parceria com a MOSS, maior plataforma ambiental de créditos de carbono do mundo, oferece a possibilidade do cliente compensar a emissão individual de carbono relacionada à viagem em projetos ambientais e de preservação florestal da própria MOSS.

Eduardo Bernardes salienta que a GOL quer atingir emissões líquidas zero de carbono em 2050 como uma das estratégias de desenvolvimento sustentável (Foto: Divulgação)

“Após a compra da passagem aérea, o cliente receberá um e-mail que terá a informação da emissão carbônica associada à rota em que for se deslocar, que poderá ser compensada. Ou seja, o passageiro terá a possibilidade de personalizar sua experiência de voo, da mesma maneira que o faz com a compra de bagagem extra ou com o transporte de um pet. O serviço é válido para voos nacionais e internacionais operados pela GOL”, explica.

Para se ter uma ideia do impacto de medidas como essa, basta lembrar que o grupo ambiental Germanwatch calculou que uma única pessoa voando entre a Alemanha e o Caribe, ida e volta, produz cerca de quatro toneladas métricas de CO2 – o mesmo volume de emissões danosas que 80 residentes médios da Tanzânia num ano inteiro.

Desenvolvimento sustentável

Em abril desse ano, a empresa aérea também anunciou a meta de atingir emissões líquidas zero de carbono em 2050. “Com esse pacto de longo prazo, a GOL tem por objetivo mitigar seu impacto ambiental como um todo, especialmente nos espaços aéreo e terrestre das localidades onde possui operações, e zerar o impacto nas mudanças climáticas globais”, esclarece Bernardes.

Aliado a isso, a empresa também desenvolve projetos da Plataforma da Zona da Mata de Bioquerosene e Renováveis (PBioZM), baseados na recuperação de terras degradadas, reserva legais e áreas de proteção permanente com reflorestamento e sistemas agroflorestais. “O reflorestamento é um grande sumidouro de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Secundariamente, a compensação da pegada carbônica em projetos de conservação florestal, que também apoiam a redução do desmatamento e a fixação de CO2”, diz o representante da GOL.

Outra linha de incentivo é a aposta em apoiar o desenvolvimento dos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), fomentando a estruturação de um marco regulatório brasileiro para a produção destes combustíveis, gerando um ambiente propício para investimentos, sem incorrer em distorções mercadológicas para nossa indústria.” No Brasil, temos entendimento de que a soja e o sebo bovino, os açúcares e o álcool, além de resíduos urbanos, serão as principais fontes de matéria-prima (biomassa) a despontar, atreladas à já existente cultura do biodiesel e do etanol. A GOL já realizou mais de 300 voos com bioquerosene”, completa.

Investimento nacional

Com a meta de reduzir pela metade sua pegada ambiental nos próximos 10 anos, a Kimberly-Clark, multinacional de produtos de higiene pessoal, tem como prioridade a adoção de ingredientes cada vez mais naturais na composição de produtos de suas marcas. Recentemente, a empresa comunicou mudanças em ingredientes da linha banho da marca Huggies e ,agora, leva ao mercado uma nova linha da marca Neve, de papel higiênico.

A preocupação com sustentabilidade da Kimberly-Clark está presente em várias etapas da cadeia produtiva de seus produtos, desde a matéria-prima utilizada, até práticas adotadas na linha de produção, no transporte e na distribuição. Em 2020, por exemplo, a companhia conquistou o marco de “aterro zero” em todas as fábricas brasileiras, o que significa que nenhum excedente de produção é descartado em aterros sanitários. De polímeros à matéria orgânica gerada nos restaurantes das fábricas, tudo é reaproveitado de alguma forma e nada vai para o lixo.

A linha Neve Puro e Natural, por exemplo, usa embalagens feitas de Polietileno verde (PE), o que as tornam sustentáveis e 100% recicláveis (Imagem: Divulgação)

“Com um olhar sempre focado no impacto ambiental, nossa companhia lançou, em 2020, sua nova estratégia global de sustentabilidade, com metas voltadas para enfrentar desafios sociais e ambientais até 2030, com uma ambição de melhorar a vida e o bem-estar de um bilhão de pessoas em comunidades carentes em todo o mundo com a menor pegada ambiental” explica Agustina Mattioli, gerente de Sustentabilidade da Kimberly-Clark para América Latina.

A companhia também tem como meta global reduzir o uso de plástico virgem à base de fósseis em 50% até 2030, fornecendo soluções que utilizam materiais mais renováveis e que possam promover soluções regeneráveis após o uso. Avançando rumo ao cumprimento dessa meta, a linha Neve Puro e Natural usa embalagens feitas de Polietileno verde (PE), o que as tornam sustentáveis e 100% recicláveis. A marca Huggies também lançou, em 2020, versão refil do Sabonete Líquido Extra Suave de 200ml. O novo formato tem uma redução de 75% de uso de plástico se comparado a embalagem tradicional.

11 ações para tornar sua empresa mais sustentável:



1. Gestão de resíduos sólidos;

2. Reciclagem;

3. Investimento em ações de responsabilidade social;

4. Reuso da água;

5. Adoção de processos de produção mais limpos;

6. Consumo consciente de energia;

7. Definição de metas para redução de emissão de carbono;

8. Respeito à legislação ambiental na implementação e gestão de projetos que envolvem os recursos naturais;

9. Criação de projetos educacionais para conscientizar colaboradores e moradores do entorno sobre a importância da preservação do meio ambiente;

10. Fabricação de produtos mais duráveis;

11. Eliminação do uso de copos descartáveis e outros tipos de materiais descartáveis.