Ambulante constrói carrinho de café em homenagem aos profissionais de saúde

Sem emprego formal e pai de cinco filhos, o vendedor ambulante Moisés Pereira, de Salvador, tem usado a criatividade para garantir o ganha-pão: criou um carrinho de café em homenagem aos profissionais da saúde e, além de conquistar mais clientes, levou o terceiro lugar no concurso "Salvador Vai de Cafezinho".

O carrinho, que tem até álcool em gel para os clientes, traz uma placa pedindo para que as pessoas não passem trote ao Samu, um aviso sonoro com os protocolos de prevenção contra a covid-19, e, claro, as garrafas de café, que simulam cilindros de oxigênio.

Além do visual do carrinho, o vendedor utiliza paramentação médica, como jaleco, luvas, óculos de proteção e touca.

Moisés conta que a participação no concurso teve um impacto positivo para as suas vendas. “Graças a Deus, tem aumentado as vendas. [As pessoas] vêm comprar por causa da arte. Tem gente que não toma café, mas deixa uma gratificação. É gratificante pra mim”, disse ele.

