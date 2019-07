Ambulantes fecham Avenida Joana Angélica após apreensão de alimentos estragados

Ambulantes que trabalham na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador, fizeram um protesto na tarde desta terça-feira (23). O grupo jogou resto de alimentos na pista e incendiou em seguida, bloqueando a via, o que causou congestionamento no local.

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (Noa) da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 16h30 e a pista foi liberada meia hora depois, às 17h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o protesto ocorreu porque ambulantes ficaram irritados com uma operação realizada nesta terça, com apoio da Guarda Civil Municipal e parceria da Vigilância Sanitária, com objetivo de apreender alimentos estragados e vencidos que eram vendidos na Avenida Joana Angélica.

De acordo com o titular da Semop, Felipe Lucas, "o objetivo da ação é preservar a saúde da população".

Por meio de nota, a pasta informou ainda que "a ação ocorreu sem qualquer tipo de atrito com os ambulantes, com apreensão de alimentos vencidos ou estragados, conforme vistoria da Vigilância Sanitária. Entretanto, um pequeno grupo de pessoas, com o objetivo de tentar hostilizar os servidores da Prefeitura, fez um protesto fechando a avenida".

Na segunda-feira (22), a mesma ação foi realizada na Avenida Sete.