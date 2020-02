Ambulantes podem começar a retirar kits de trabalho para o Carnaval neste sábado (15)  

Ambulantes credenciados junto à Secretaria Municipal de Ordem pública (Semop) para trabalhar no Carnaval de Salvador podem começar a retirar os kits de trabalho a partir desse sábado (15). Cada circuito possui um cronograma de entrega dos kits.



Entre os dias 15 e 18, podem ser retirados os materiais de quem vai trabalhar no circuito Dodô (Barra/Ondina). O centro de entrega funciona das 9h às 17h na Rua Baependi, Sem Número, em Ondina.



Para o circuito Osmar (Avenida), os vendedores podem pegar os kits entre 16 a 19 de fevereiro no Icba, na Avenida Miguel Calmon, Sem Número, no bairro do Canela. O ponto de retirada fica embaixo do viaduto do Campo Grande e o horário de entrega também será das 9 às 17h.



Os kits são compostos por isopor, precificador, colete, boné, guarda-sol e barreira. Além de receber os objetos, os vendedores credenciados vão ser orientados sobre consumo responsável.



A fila para buscar os materiais será organizada pela Semp. O órgão ainda vai prestar orientação sobre a proibição do uso de alguns materiais durante a festa.



Os ambulantes não podem mudar o circuito ou a área prevista de trabalho durante a folia. Também não é permitido transferir ou alugar a licença de trabalho.



Segundo o Secretário de Ordem Pública, Felipe Lucas, o órgão fez um planejamento grande com foco na manutenção do ordenamento e na fiscalização do mercado informal para garantir um ambiente seguro durante o Carnaval.



“Estamos atuando e vamos continuar a atuar durante a festa no sentido de evitar objetos que tragam risco à segurança do folião e dos trabalhadores, como faca, facão, espetinho de churrasco, carrinho de metal e pranchões entre outros objetos que possam trazer risco tanto ao folião como ao vendedor”, afirmou o gestor da Semop.