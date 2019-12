Ambulantes recebem kits e vão aceitar cartão de débito no Festival Virada

As novidades do Festival Virada Salvador, que começa no próximo sábado (28), vão atingir, inclusive, os vendedores ambulantes que trabalharão na festa. Todos os vendedores credenciados para o trabalho aceitarão pagamento através de cartões de débito.

Para aceitar a nova forma de pagamento, os ambulantes receberão auxílio de especialistas da PicPay, plataforma que será utilizada nas transações. O cadastramento feito com os vendedores ocorre em conjunto com a entrega dos kits de trabalho fornecidos pela prefeitura.

Kits de trabalho serão entregues até a próxima sexta-feira (27) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A retirada dos kits começou nesta quinta-feira (26) e segue até a sexta-feira (27), véspera do início dos shows. O Festival Virada Salvador acontece de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury. Os ambulantes licenciados para o trabalho pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) devem retirar os kits das 9h às 17h, no Centro de Distribuição da Ambev, situado próximo à arena da festa, na Boca do Rio. É necessário que o ambulante apresente identificação oficial com foto e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pago.

"A cada ano procuramos aprimorar mais a relação com os comerciantes informais e dar a eles todas as condições de lucrar com um evento do porte do Festival Virada Salvador. Esses profissionais tiram das ruas o seu sustento. A prefeitura tem sido parceira da categoria, oferecendo as melhores condições de trabalho", lembrou o titular da Semop, Felipe Lucas, comentando as novidades para o ano.

Ao todo serão entregues 600 kits, composto por dois isopores, um grande e um pequeno, sombreiro, colete e boné. Durante a entrega, os ambulantes participam de um treinamento de consumo responsável promovido pela Ambev, patrocinadora oficial do evento. No encontro, são abordadas questões como o combate ao trabalho infantil e a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores, além de noções de higiene e a importância da padronização dos ambulantes.