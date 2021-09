Três ambulantes foram presos no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13) por suspeita de aplicar o “golpe da maquininha” em duas turistas polonesas. Elas compraram um espetinho de camarão por R$ 40 e pagaram no cartão, mas receberam uma mensagem no celular indicando que R$ 10 mil tinham sido cobrados.

Após perceberem o valor inflacionado, elas acionaram equipes da Guarda Municipal e da polícia, que localizaram e prenderam os vendedores, que foram reconhecidos pelas vítimas.