Ambulatório dará atendimento gratuito de fisioterapia a recuperados da covid-19

Pacientes que se recuperaram da covid-19 terão atendimento gratuito de fisioterapia respiratória no Ambulatório do Instituto de Saude da Unijorge, no campus Paralela, a partir desta terça-feira (9). O atendimento será realizado no Ambulatório de Fisioterapia Cardiorrespiratória da instituição.

Além disso, também será oferecido tratamento para portadores de doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas e avaliação cardiopulmonar e condicionamento cardiopulmonar e físico, através de exercícios respiratórios, de fortalecimento e alongamento de músculos em geral. A estrutura física conta com consultórios, ginásio,piscina terapêutica e acessibilidade.

O atendimento no Instituto de Saúde será feito por alunos do último ano do Curso de Fisioterapia da Unijorge com a supervisão de fisioterapeutas e educadores com ampla experiência profissional. Os alunos terão a oportunidade de colocarem prática o que aprenderam durante o curso, utilizando exercícios, técnicas e instrumentos terapêuticos para ajudar as pessoas na sua recuperação.

O funcionamento do ambulatório será às terças, quartas e sextas-feiras, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Todos os protocolos de segurança e saúde serão respeitados e é necessário o agendamento prévio. Os interessados devem se cadastrar pelo número: (71) 3206-8489.