Ameaça de massacre assusta alunos do Colégio Vieira; parede foi pichada

O Colégio Antônio Vieira, um dos mais antigos e tradicionais de Salvador, amanheceu nesta quinta-feira (29) com a parede do banheiro masculino do Ensino Médio pichada com a palavra “blood” (sangue, em inglês) ao lado de símbolo que aponta para massacre. A ameaça apavorou estudantes.

Veja: Bahia tem quatro ameaças de ataques a colégios após atentado em Barreiras

O autor da ameaça ainda não foi identificado. A instituição, no entanto, emitiu nota informando que “a unidade conta com equipe de vigilância, catracas liberadas por biometria, câmeras 24h distribuídas em diversos espaços da escola”. A Polícia Militar (PM) chegou a ir no local e os alunos foram liberados mais cedo.



A pichação ocorre em semana marcada por ameaças em escolas de toda a Bahia. Na segunda-feira (26), uma estudante cadeirante foi morta dentro da escola em Barreiras, no oeste baiano, depois que um atirador invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'anna. A aluna foi identificada como Geane da Silva de Brito, 19 anos.



A reportagem do CORREIO entrou em contato com a PM e Polícia Civil (PC) para ter atualização do caso no colégio Vieira, porém, não recebeu retorno.