American Airlines anuncia suspensão de voos entre Brasil e EUA

A empresa aérea American Airlines vai suspender os voos entre Brasil e Estados Unidos a partir desta segunda-feira (16). A medida é válida por três meses e tem como objetivo reduzir a propagação do coronavírus.

Além do Brasil, a medida também afeta outros países, atingindo 75% dos voos internacionais. Apenas algumas rotas foram mantidas pela empresa.

Serão mantidos apenas um voo diário de Dallas para Londres, um diário de Miami para Londres e três vezes por semana entre Dallas e Tóquio. O restante dos voos internacionais operados por avião de dois corredores será cancelado.

Nas rotas internacionais serão mantidos apenas alguns dos voos operados pelos Boeings 737 e 757 e pelo Airbus A319, A320 e A321. Estas aeronaves continuarão cumprindo voos para destinos selecionados no Canadá, México, Caribe, América Central e países do norte da América do Sul.

Rotas suspensas até 6 de maio de 2020

São Paulo – Nova York

Brasília – Miami

Rio de Janeiro – Miami

Manaus – Miami

São Paulo – Miami

Rotas suspensas até 3 de junho de 2020

São Paulo – Dallas

Rio de Janeiro – Nova York