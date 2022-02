Amiga de Carlinhos Brown vai ao The Voice+, mas técnico não vira cadeira para ela

Carlinhos Brown encontrou uma velha conhecida durante as audições às cegas do "The Voice+" deste domingo (13). Ione Papas, 61 anos, de Salvador, cantou "O Quereres", de Caetano Veloso, mas Brown não virou a cadeira para ela. Apenas Ludmilla decidiu virar, e a baiana acabou no time da funkeira.

Ione falou de suas inspirações musicais, e Brown a interrompeu. "E o mais importante disso tudo é que Ione dividia com seus vizinhos esses álbuns. Nós somos moradores do bairro de Brotas, integramos bandas juntos...".

Surpresa com a declaração de Brown, Ludmilla perguntou: "Você conhece ela?".

"Claro que sim", respondeu Brown. Ione então explicou a relação dela com o compositor baiano.

"Nós fizemos uma banda só de mulheres lá na década de 1980. Naquela época não tinha muita mulher na percussão. Chamamos Mônica Milllet, que era a única percussionista, só que Mônica estava com Maria Bethânia fazendo excursão". Uma das integrantes falou então sobre um "rapaz novinho de 17 anos" que estava começando. "Aí chega Carlinhos Brown", contou Ione

"E aí nós começamos caminhos luminosos, entramos em grandes festivais nas escolas e fizemos verdadeiras evoluções", continuou Brown. Ele contou que os dois fizeram inúmeras viagens juntos, e Ione lembrou que eles até dormiram no mesmo quarto.

Mesmo sem ter reconhecido a amiga, Brown afirmou que Ione será bem treinada no time de Ludmilla.

"Você, minha irmã Ione, me traz uma lembrança importante e mostra a responsabilidade desse 'mais'. Aqui não são audições às cegas. As almas se reconhecem. Ludmilla é a sua técnica", celebrou Brown.