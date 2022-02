Amigo de Lázaro, acusado de matar mãe e filha no DF é preso em Luís Eduardo Magalhães

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta terça-feira (8), a prisão de Jeferson Barbosa dos Santos, 25 anos, suspeito de matar mãe e filha em uma cachoeira na região do Sol Nascente. Ele detido pela polícia na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, de acordo com o portal Metrópoles.

As duas vítimas, Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e Tauane Rebeca da Silva, 14, foram dadas como desaparecidas em 9 de dezembro último e encontradas no dia 20 do mesmo mês.

Jeferson costuma se gabar da amizade que nutriu no passado com o assassino em série Lázaro Barbosa. Os dois chegaram a trabalhar juntos em serviços de carroceria e, de acordo com a polícia, é provável que tenham cometido crimes juntos, como roubos e furtos. Jeferson estava escondido na Bahia desde o ano passado.

De acordo com a polícia do Distrito Federal, o suspeito será levado para Brasília, onde será ouvido.

Sobre a acusação de assassinato, uma das hipóteses apuradas pela PCDF é a de que Jeferson Barbosa tenha tentado estuprar a adolescente. Shirlene Silva, que estava grávida de 4 meses, teria reagido e avançado no autor. A mãe tinha marcas que sugerem que ela tentou se defender.