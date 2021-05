Amigo que estava no quarto com MC Kevin diz estar sofrendo ameaças

O funkeiro Victor Elias Fontenelle, o MC VK, era o amigo que estava no quarto com MC Kevin no momento em que o artista caiu da varanda e morreu. Em post nas redes sociais, VK afirmou que "não foi o autor de nenhuma situação".

"Vocês saberão da verdade", escreveu no MC VK.

Em depoimento prestado para a polícia, Victor contou que ele e Kevin convidaram a modelo Bianca Domingues para um apartamento de um hotel no Rio de Janeiro.

Lá, na suíte 502, os dois teriam mantido relações sexuais com a jovem, que também foi ouvida pela polícia e confirmou a versão. Kevin era casado e caiu da varanda ao tentar escapar de um possível flagra da esposa, a advogada Deolane Bezerra.

O casal estava hospedado no mesmo hotel, porém na suíte 1302.

"Não acreditem em nenhuma opinião. A verdadeira verdade vai ser exposta (sic). Eu tenho compromisso de passar o ocorrido para vocês. Todas as notícias estão falsas. Mas, por favor, estou sem alma, exausto, em delegacia dando testemunho sem celular e com a perda do meu irmão. Peço o silêncio de vocês por respeito ao Kevin, pelo acontecido e pelo fato de eu ter compromisso de fazer todos vocês saberem da verdade, que é uma só: não fui autor de nenhuma situação. Vocês saberão", afirmou Victor na postagem.

Além do texto publicado nos "stories" do Instagram, MC VK fez um outro desabafo. "Estão caluniando do início ao fim", escreveu Victor, acrescentando, sem dar maiores detalhes, que vem "sofrendo ameaças".

Na mensagem, o funkeiro alega ainda que uma frase dita em um vídeo viralizado, gravado logo após a queda de Kevin, foi interpretada como "Não foi por mal" por internautas, quando, na verdade, ele teria dito que "Não foi normal".