Amigos e famosos lamentam a morte de Fernanda Young; veja declarações

A escritora e roteirista Fernanda Yo ung morreu na madrugada deste domingo (25), aos 49 anos de idade. Também atriz e apresentadora, ela estava prestes a entrar em cartaz, no próximo dia 12, com a peça Ainda Nada de Novo, na qual contracenaria com Fernanda Nobre.

Em sua última postagem no Instagram, a artista compartilhou a foto da sala de estar de seu sítio em Gonçalves (MG), onde estava na noite de sábado. Junto com a foto, ela escreveu a legenda: 'Onde queres descanso, sou desejo'. A imagem foi postada há 14 horas.

Na última foto publicada por ela no Instagram, o padre Fábio de Melo disse que irá sentir "muita falta das longas conversas".

Nas redes sociais, personalidades de diferentes áreas lamentaram a morte de Fernanda .

Fernanda Nobre fez uma postagem no Instagram lamentando a morte e chamando os amigos para homenageá-la no velório:

"Ai Fernanda... Não faz isso com a gente. Só pode ser mentira. Só pode. Que dor, que dor... Venham amigos homenagear essa artista insubstituível, linda de uma generosidade inacreditável. Ela vai amar ver esse lugar cheio. Às 16h no cemitério de Congonhas", escreveu.

Fernanda (à direita) com a atriz Fernanda Nobre, com quem dividiria a cena na peça "Ainda Nada de Novo"

(Foto: Bob Wolfenson / Divulgação)

O fotógrafo Bob Wolferson, amigo íntimo dela, que também tem um sítio em Gonçalves perto do de Fernanda, foi o responsável pelas fotos da atriz junto com Fernanda Nobre para a peça que as duas estrelariam. Ele também compartilhou um depoimento:

"É muito difícil... Ela era muito minha amiga. Ela vai para o céu desafinar o coro dos contentes. Fernanda era cheia de vida, tocava aquela família dela toda. Ela era multifacetada. Ela era aquilo 24 horas por dia. Quem a conheceu sabe", disse.

Bob Wolfenson fotografou 'as Fernandas' para espetáculo que estreiaria em 18 dias

Nos stories da rede social, o apresentador Marcos Mion publicou um texto no qual fala de sua relação com a escritora. "Décadas atrás, ficamos próximos pois ela aceitou adaptar para o teatro, a meu pedido, seu livro Vergonha dos Pés, um dos livros mais legais que já li. Acabou que começamos a montagem, mas não concluímos. Uma pena", disse ele. Mion completa dizendo que sempre admirou Fernanda e que ela serviu de inspiração para muitos.

Marcos Mion escreve sobre sua relação com Fernanda Young e lamenta a morte da escritora e roteirista

(Foto: Reprodução/Instagram/@marcosmion)

Fernanda Torres compartilhou um texto sobre Fernanda em suas redes sociais. Ela contou sobre a última vez em que falou com a amiga, sobre "Shippados", última série da roteirista:

"Devo muito a ela, à inteligência, ao humor, à originalidade, à coragem dela. Ainda bem que escrevi para a Fernanda para dizer do quanto havia gostado do Shipados. Foi a última vez que nos falamos, e foi bom, bonito, carinhoso. O Brasil perde muito, sem a anarquia e a clareza dela", escreveu.

Fernanda Young (à esquerda) com Rita Lee, Mariza Orth e Mônica Waldvogel, na primeira versão do programa "Saia Justa", do GNT (Foto: Divulgação) Fernanda Young com Rita Lee nos bastidores do programa "Irritando Fernanda Young" do GNT (Divulgação) Morre Fernanda Young, escritora, atriz, roteirista e apresentadora de TV (Divulgação) Bastidores de "Irritando Fernanda Young". Fernanda Young (esquerda) ao lado da apresentadora Eliana (Márcia Alves/Divulgação) O cantor Supla com Fernanda Young, nos bastidores do "Irritando Fernanda Young" (Márcia Alves / Divulgação) O ator Ney Latorraca com Fernanda Young na gravação do programa "Irritando Fernanda Young" (Denise Adams / Divulgação) Marcelo D2 e Fernanda Young na Bienal do Livro do Rio de 2018 (Wellington Pereira / Divulgação) Daniela Cicarelli e Fernanda Young na gravação de "Irritando Fernanda Young" do Canal GNT (Alexandre Corazza / Divulgação GNT) O marido de Fernanda Young, Alexandre Machado (no meio), e os filhos Cecília Madonna (à esquerda) e John Catarina, filha adotiva de Fernanda Young e Alexandre Machado Fernanda Young posou nua para a Playboy em novembro de 2009 (Bob Wolfenson / Divulgação) Fernanda Young, entrevista Luiz Fernando Guimarães no programa "Irritando Fernanda Young". (Divulgação) A cantora Pitty entrevistada por Fernanda Young no programa "Confissões do Apocalipse", no GNT, em 31/07/2012 (Divulgação)

Alexandre Nero não conhecia Fernanda, mas fez uma postagem sobre a admiração que tinha pela atriz e a vontade de trabalhar com ela: "Chocado com a morte da Fernanda Young. Não a conhecia, mas desejava muito trabalhar nas coisas dela um dia. Sempre admirei sua parceria com o Alexandre Machado. Muita luz para os familiares e amigos!".