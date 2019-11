Amigos lamentam mortes em acidente aéreo de Maraú

As mortes de Maysa Mussi e Tuka Rocha, vítimas do acidente aéreo em Maraú, no Sul da Bahia, repercutiram entre famosos neste fim de semana. Carol Celico fez um post emocionado para a amiga Maysa.

"A dor torna difícil de acreditar, entender e aceitar que você se foi assim tão cedo. Uma menina-mulher, que eu sempre admirarei. Cheia de luz, de doçura, de alegria, de descontração, de palhaçadas, e também de trabalho árduo, de foco no que quer, de verdade para com o que sente e faz, de solução para os problemas, de facilidade para lidar com todos, uma amiga fiel!", escreveu.

Bruna Lucchesi também fez uma homenagem à amiga Maysa. "Você é e sempre será LUZ, alegria, diversão, energia boa, palhaçada, danças, você sempre será conversa gostosa, risada leve, abraço muuuuito apertado. Você sempre será conselho", escreveu.

Alexandre Negrão, piloto da Stock Car e marido da atriz Marina Ruy Barbosa, fez uma homenagem ao amigo Tuka na manhã deste domingo (17). "É meu amigo, depois de muita luta, vc partiu... Quantos momentos vivemos, quantas histórias temos! Meu Deus meu amigo que tristeza sem fim. Foram 14 anos de muita alegria!", escreveu.

O piloto Daniel Serra também prestou uma homenagem ao amigo. "Meu amigo, “Tio Tuka”.... Um cara tão feliz, alegre, cheio de planos... Que falta você vai fazer por aqui. Descanse em paz. Minhas condolências à família", escreveu.

O piloto Rubens Barrichello também lamentou a morte de Tuka. "Meu amigo Tukinha.... que triste ver vc ir tao cedo. Uma dor saber q nao teremos mais a tua alegria e a tua risada diferente... na verdade teremos ela sempre sim ... agora “nos nossos coraçoes”. Obrigado por cada momento junto irmao. Va com Deus Tuks", postou.

Confira as homenagens:

Morte de Tuka

O ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha não resistiu aos ferimentos do acidente aéreo que sofreu em Maraú, no sul da Bahia, e morreu na manhã deste domingo (17), às 6h. Ele é a terceira vítima fatal da queda do bimotor Cessna 550.

Tuka, que se chamava Christiano Chiaradia Alcoba Rocha e tinha 36 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador, e teve 80% do corpo queimado no acidente. Além dele, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, também não resistiu e morreu carbonizada ainda no local do acidente. A irmã dela, Maysa Mussi, foi a segunda vítima, e morreu neste sábado (16). Maysa era uma das pacientes em estado mais grave entre os sobreviventes e não resistiu à transfêrencia do Hospital do Subúrbio para o HGE. Maysa casou em agosto com Eduardo, em um resort de luxo em Itacaré. O casal não tem filhos.

De acordo com a assessoria do ex-atleta, ele sofreu queimaduras superficiais, mas estava com o sistema respiratório bastante comprometido, por ter inalado muita fumaça no acidente. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, que foi bem-sucedida, e chegou a ser submetido a um segundo procedimento para limpar tórax e pernas, mas não teve tempo de se recuperar. Tuka também apresentou falha no sistema renal e passou por diálise.

Na manhã deste sábado (16), a morte de Tuka chegou a ser noticiada ao vivo pelo comentarista Luciano Burti, durante a transmissão dos treinos livres para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no canal SporTV, além de ter sido divulgada por sites especializados de Stock Car, com confirmação da assessoria de imprensa do atleta, e pelo CORREIO. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia negou a informação e confirmou que ele ainda estava vivo.

Mais tarde, a notícia também foi desmentida por outro narrador da casa, Sergio Mauricio, que pediu desculpas pela informação divulgada.

Além de Tuka, o jatinho transportava Eduardo Trajano Elias, Marcela Brandão Elias e Eduardo Brandão (de 6 anos e filho do casal); Maysa Mussi, esposa de Eduardo Mussi, também ocupante do avião e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP); Marcelo Constantino Alves, neto de Nonô Constantivo, fundador da Gol; Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra, piloto do avião, que caiu nesta quinta-feira (14).