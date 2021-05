Amor de mãe: CORREIO encarta copo especial para presentear quem sempre cuidou de você

Quem nunca, quando criança, foi contrariado com aquela fatídica frase: você não é todo mundo? Perdemos as contas de quantas vezes isso aconteceu. Mas, mesmo contrariados, sabíamos que era por uma boa causa. Afinal, o coração de mãe sempre sabe o que faz. E para celebrar todo o amor entre mães e filhos, o CORREIO encarta, nesta sexta-feira (7), o copo especial de Dia das Mães junto com a edição impressa do jornal.

“Uma data muito especial e o CORREIO tinha que estar presente, levando aos nossos leitores essa linda homenagem para quem quer presentear sua mãe”, diz Mara Salmeron, gerente de mercado-leitor do CORREIO.

O copo, que vem em duas opções de cores – rosa e vermelho – será vendido junto com o jornal por R$ 2,50 em todos os pontos de vendas. Ao todo serão 13 mil exemplares de tiragem com o copo promocional. O jornal sem o copo segue pelo preço de R$ 1,50.

E a expectativa já está grande para os vendedores de bancas de jornal. Seu Manuel Andrade, da Banca do Tio, que fica na Avenida Sete, conta que vende todos os copos que recebe. Já seu Reginaldo Nascimento, da banca Nascimento, no Canela, revela que sempre tem aqueles clientes que pedem para guardar um exemplar. “Já andaram me procurando e eu peço pra aguardar. Sempre, quando tem promoção de copo, eu vendo todos, nunca devolvo. Na última recebi 30 e na penúltima 50 copos e vendi todos”, comemora.

Assinantes podem ligar para central de atendimento pedindo o copo a partir de sexta, através do número (71) 3480-9140 ou pelo e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até quando durar o estoque e a entrega é apenas para assinantes na capital.