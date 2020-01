Amor de Mãe: Lurdes se desespera ao saber que Sandro não é seu filho; saiba como será 

O capítulo de sábado (4) da novela Amor de Mãe (TV Bahia/Rede Globo) terminou com o coração dos telespectadores na mão quando Lurdes (Regina Casé) ficou prestes a saber que Sandro (Humberto Carrão) não é seu filho desaparecido. Na verdade, ele é filho de Vitória (Taís Araújo). O desenrolar das cenas acontecerá nesta segunda-feira (06).

Lurdes ficará em choque ao saber que Vitória é mãe de Sandro em Amor de Mãe. A nordestina não entende, no primeiro momento, a ligação da advogada com o filho, por isso Vitória precisa explicar tudo o que aconteceu desde que ela engravidou na adolescência.

Ao saber que Vitória conhecia Kátia (Vera Holtz) e que agora fez um exame de DNA para comprovar a maternidade do rapaz, a nordestina toma a decisão de sair da casa da advogada.

Lurdes é sincera e diz que não tem mais condição de trabalhar lá. Antes de sair, porém, faz um pedido: ela quer contar pessoalmente a Sandro sobre a novidade. Emocionada com a despedida, Vitória acata a decisão.

Lurdes (Regina Casé) leva Sandro (Humberto Carrão) para conversar. Os dois conversam na praia da Urca e o filho estranha alguns papos de Lurdes. Ela começa dizendo que foi atrás dele depois de achar um pacote na praia.

"Por que a senhora está me contando isso de novo agora, mãe?", Sandro questiona.

"Sandro... eu nem sei como te falar, mas... A Kátia mentiu pra gente.A Kátia te amava como uma mãe e essa é a única razão que me faz não achar que ela é um monstro..", diz.

"Ela estava preocupada de morrer e deixar você sozinho na cadeia... Por isso que ela mentiu... Eu não sou sua mãe, Sandro."

Veja o resumo da semana da novela Amor de Mãe:



Segunda-feira (06)

Lurdes pede demissão a Vitória e se despede de Tiago. Durval desabafa com Thelma sobre Carolina. Belizário sugere que Álvaro compre o bar de Nuno para fazer concorrência com o restaurante de Thelma. Miriam afirma a Betina que reabrirá a investigação sobre a morte de Genilson. Wesley promete ajudar Magno. Raul conta a Lídia sobre Sandro. Raul conhece Tales. Marina sofre e Ryan apoia a namorada. Durval declara sua admiração por Natália, e os dois acabam se beijando. Lídia viaja, e Tales dispensa Penha para receber Estela. Álvaro conta a Vitória seu plano de falir Thelma.



Terça-feira (07)

Lucas e Vitória descobrem que Amanda tem um dossiê sobre Davi. Lurdes conversa com Sandro e os dois se emocionam. Penha flagra Tales com Estela na casa de Lídia. Eunice se irrita com Camila. Verena desabafa com Érica. Danilo é obrigado a voltar a casa de Thelma e reclama com Camila. Natália conta a Vitória e Miranda que Durval a beijou. Lurdes desabafa com Thelma. Estela furta uma joia de Lídia. Vitória revela a Davi que Amanda rastreou a vida do ativista. Penha conta a Lídia sobre a traição de Tales. Tales acusa Penha de roubo, e Lídia a demite. Magno é preso.



Quarta-feira (08)

Davi aceita ajudar Camila em um projeto para a escola. Álvaro ofende Verena. Jorge indica Estela para pilotar o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno por que deseja comprar a casa de Lurdes. Betina questiona se Magno está escondendo algo. Eunice alerta Álvaro sobre o projeto de Camila e Davi. Vitória assume o caso de Magno e garante a Lurdes que libertará seu filho. Thelma visita Lurdes e acaba discutindo com Vitória. Penha conta a Wesley que Lídia a acusou de ladra e a demitiu. Thelma lembra de Jane. Durval e Natália se beijam novamente. Sandro anuncia a Lurdes que a casa é sua novamente.



Quinta-feira (09)

Magno confirma que Jader foi coagido a confessar o crime contra Genilson. Betina descobre que Vicente trabalhava para Álvaro, e Wesley comenta sobre Belizário. Álvaro e Estela ficam juntos. Raul pede que Sandro o leve até a comunidade onde foi criado. Durval sugere que Thelma encontre Jane. Raul conhece Marconi. Daisy dá a Sandro uma mala de Kátia. Wesley filma Belizário recebendo dinheiro de Álvaro. Davi inicia seu projeto de coleta seletiva na escola de Camila, e Eunice os observa. Durval encontra Jane, que insinua que Thelma tem um segredo. Oliveira presenteia Lurdes. Dalto confessa a Wesley que se uniu ao esquema corrupto de Belizário. Sandro encontra um antigo caderno de Kátia e conta para Lurdes. Vinícius chega ao Brasil. Magno é libertado.



Sexta-feira (10)

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e reconhece o golpista. Lurdes começa a trabalhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem um acordo contra Marconi. Vinícius se encontra com Amanda, que revela ao rapaz sobre a sociedade de Raul com Álvaro. Jane reencontra Matias no hospital. Começa um tiroteio na comunidade e Camila é atingida.



Sábado (11)

Lurdes e Danilo socorrem Camila, que está desacordada. Camila é levada para o hospital. Marconi consegue fugir e Belizário ameaça Farula. Wesley registra a proximidade entre Farula e Belizário. Érica conhece Vinícius. Raul e Vinícius discutem sobre a PWA. Sandro ajuda Marconi. Belizário se irrita com Wesley. Camila desperta da cirurgia. Thelma apoia Lurdes. Wesley afirma a Miriam que Belizário está envolvido em assassinatos. Wesley e Miriam se beijam. Vitória lamenta sua ausência em casa para amparar Tiago, e Álvaro se irrita com a advogada. Os alunos visitam Camila no hospital. Jane anuncia a Camila e Danilo que a moça está grávida. Thelma dissimula a alegria com o sucesso de seu plano. Vinícius percebe que Sandro ajudou Marconi a fugir e despista Raul para proteger o irmão. Betina confronta Leila e decide deixar a casa de Magno.