Amor e crime: casal que praticava roubos a coletivos é preso na Bahia

Um homem e uma mulher responsáveis pelo assalto a um coletivo, que trafegava entre as cidades de Rio Real e Jandaíra, no interior da Bahia, foram capturados por equipes da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rio Real). O bens roubados foram recuperados.

De acordo com o capitão Marcos Paulo Viroli, lotado na unidade, os policiais faziam rondas na região quando viram o veículo usado no delito. Os bens foram achados em uma mochila que estava com a dupla.

Ambos foram levados à Delegacia Territorial do município e autuados. Cinco celulares recuperados foram devolvidos às vítimas.