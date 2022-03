Ana Beatriz Nogueira realiza cirurgia e retira tumor no pulmão

Após descobrir que estava com câncer no pulmão, Ana Beatriz Nogueira passou por uma cirurgia na última quinta-feira, dia 10, para a retirada total do tumor. O procedimento foi feito com sucesso.

Ao Estadão, a assessoria da atriz disse que ela está se recuperando bem e segue sendo acompanhada por médicos.

Ana descobriu o tumor ainda em estágio inicial após realizar uma tomografia por conta de uma contaminação com o vírus Influenza (gripe). A descoberta precoce possibilitou que o tumor fosse retirado sem a necessidade de quimioterapia. Ana está no ar na novela Um Lugar ao Sol e, em maio, inicia as gravações de Olho por Olho.