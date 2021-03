Ana Mametto estreia programa em homenagem à música afro-brasileira

A cantora e atriz Ana Mametto lança nesta quarta (10) seu novo projeto: o programa Saudação, que estreia no canal da artista no Youtube. Escrito e apresentado por Ana, o projeto tem como ponto de partida o seu mais recente disco, com o mesmo nome do programa, que faz um tributo às raízes musicais da cultura afro-brasileira, homenageando grandes nomes da MPB.

Saudação traz quatro episódios inéditos que serão lançados sempre às quartas-feiras, reunindo música e entrevistas com convidados que vão falar sobre as obras dos homenageados. Uma lembrança da obra de Clara Nunes abre a agenda do programa, que segue com edições em homenagem ao disco Os Afro-sambas (de Vinicius de Moraes e Baden Powell), aos Tincoãs e a Dorival Caymmi.

Assuntos fundamentalmente relacionados à cultura afro-brasileira aparecem em meio à conversa de Ana Mametto e convidados. Em pauta, temas como origem e ancestralidade, representatividade, luta antirracista, musicalidade africana e da Bahia, intolerância religiosa, entre outras questões estarão na pauta das conversas.

“Esse momento difícil de pandemia nos faz revisitar muitas coisas dentro de nós, e esse álbum vem para saudar artistas que têm uma ligação direta com a minha carreira e que são fundamentais para a cultura afro-brasileira”, destaca. A ideia começou com o disco de mesmo nome, lançado em agosto, que saúda a ancestralidade da cultura afro-brasileira, e ao mesmo tempo as influências musicais da artista baiana. Saudação, o programa, também vem para consolidar a carreira de mais de 10 anos na música de Ana Mametto, sendo seu primeiro projeto inteiramente digital.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.