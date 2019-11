Ana Marcela é eleita melhor nadadora do mundo em águas abertas

Tetracampeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha é a melhor nadadora do mundo em águas abertas. A baiana foi eleita ao posto pela revista americana Swimming World, a mais importante sobre o esporte. Foi a primeira vez que ela recebeu o reconhecimento. Entre os homens, o vencedor foi o alemão Florian Wellbrock.

Ana Marcela - que também é finalista ao troféu melhor atleta de 2019 no Prêmio Brasil Olímpico - soma cinco vitórias em etapas do Circuito Mundial, duas medalhas de ouro no Mundial de Gwangju (25km e 5km), foi a primeira brasileira a ganhar o ouro das águas abertas nos Jogos Pan Americanos e já está classificada para as olimpíadas de Tóquio 2020 nos 10km.

Não para por aí: ainda foi a primeira brasileira campeã mundial dos Jogos Mundiais de Praia, primeira brasileira a ser campeã dos Jogos Mundiais Militares e sagrou-se campeã americana na seletiva da USA Swimming.

A baiana ainda está na expectativa de ser premiada nos Melhores do Ano da Federação Internacional de Natação (Fina), que comemora, anualmente, o maior destaque dos esportes aquáticos. Ana Marcela ganhará o troféu pela sexta vez, se tornando a maior dentre todos os esportes.

A FINA tem um critério de pontuação que contabiliza os resultados do Campeonato Mundial e dos circuitos de águas abertas, o que deu mais uma conquista da nadadora.

Pelo Prêmio Brasil Olímpico, a bicampeã Ana Marcela (2015 e 2018) disputa o troféu de Melhor Atleta do Ano com a conterrânea Beatriz Ferreira (boxe) e Nathalie Moellhausen (esgrima). Entre os homens, o baiano Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) está no páreo contra Arthur Nory (ginástica) e Gabriel Medina (surfe). Os vencedores de 2019 serão anunciados no dia 10 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.