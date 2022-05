Ana Maria Braga interrompe quadro no 'Mais Você' após 'blackface' de participante

A apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, interrompeu o quadro Jogo de Panelas, nesta sexta-feira (20), depois de um dos participantes fazer "blackface", prática racista de pintar corpo para ficar com a pele escura.

O caso aconteceu depois que o participante Felipe, anfitrião da semana, escolheu o tema "Um passeio pela África com toque de brasilidade", para homenagear a África. Uma das regras é a de que os competidores usem figurino de acordo com a temática, mas o participante Anderrupson, além de ir à caráter, pintou o rosto e o corpo para parecer uma pessoa negra.

"Se curvem diante de mim", brincou ao chegar na casa. Mas a situação incomodou o anfitrião, que é negro.

"O Anderrupson estava muito legal, mas, mais uma vez, ele traz a ingenuidade. Ele faz a pintura. Não precisa se pintar de negro. Porque a gente não brinca de ser negro, a gente é de verdade, tem toda uma história, é muito sofrido. Não se pinte para ser negro", desabafou Felipe.

Após a fala, a apresentadora parou a transmissão do bloco para explicar a situação. "A gente resolveu parar o jantar do Felipe para entender melhor essa colocação dele sobre a atitude do Anderrupson" disse Ana Maria, chamando a fala de uma especialista, a jornalista e professora Rosane Borges. Ela explicou a problemática do participante do reality de fazer uma representação caricata do negro no corpo branco.

"O blackface surge nos século XIX, nos Estados Unidos. Utilizado pela aristocracia escravagista que fazia da técnica uma forma de estereotipar. Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, é preciso que a gente avance enquanto humanidade. É preciso que diga não a uma técnica tão cruel e violadora", detalhou Rosane.

A professora e jornalista Rosane Borges explicou a atitude de Anderrupson no 'Jogo de Panelas'. #MaisVocê pic.twitter.com/NnYEELFven — TV Globo ???? (@tvglobo) May 20, 2022

Após a falar da especialista, Ana Maria Braga agradeceu a participação e pontuou: "Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora, né?!".

Antes de retomar a transmissão do episódio do reality, a apresentadora chamou a atenção de Anderrupson. "A gente está tentando esclarecer aqui para que isso não ocorra nas festas, nos lugares em que você for. É um comportamento que não deve mais se repetir", concluiu.

"Sou casado com uma mulher negra"

Anderrupson Fernandes usou seu perfil no Instagram para pedir desculpas pelo blackface e disse que não conhecia a prática racista. "Fui acometido a uma situação chamada blackface, que eu não conhecia. Dei uma lida rápida, mas vou ser um pouco mais incisivo com mais tempo. Eu quero pedir desculpa, perdão, para qualquer pessoa que se sentiu ofendida por eu ter passado base e mudado meu tom de pele na minha apresentação", disse.

Ainda no vídeo ele alega que não é preconceituoso por ser casado com uma mulher negra. Para justificar o erro, Anderrupson fez questão de relembrar do episódio em que Ana Maria Braga e Louro José usaram peruca Black Power para homenagear a causa racial.

“A própria Ana Maria Braga caiu nesse erro em 2018 utilizando uma peruca black power. Gente, não foi minha intenção, jamais faria isso para magoar alguém, sou casado com uma mulher negra. Perdão, gente, desculpa, não foi minha intenção. Perdão mesmo”, concluiu.

Logo depois, o participante do Jogo de Panelas publicou uma foto apresentando a esposa e pedindo desculpas também a ela pelo ocorrido.