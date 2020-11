Ana Maria Braga posta foto após enterro de Tom Veiga: 'No intervalo da dor'

Após o enterro do corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José, em um cemitério de São Paulo, nesta quarta-feira (4), a apresentadora Ana Maria Braga publicou uma foto nos bastidores do programa Mais Você. "No intervalo da dor sai até um sorriso", escreveu a apresentadora na legenda.

Veiga foi encontrado morto em casa no domingo (1º). O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) aponta que o ator teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. Ele tinha 47 anos e deixa quatro filhos.

Na segunda-feira (2), Ana Maria Braga homenageou o colega e amigo em seu programa da Globo. A parceria entre os dois durava 24 anos.

"Qual é que é. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, Dia de Finados, e eu venho aqui dizer para você que nós da família Louro José, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque é uma ironia o Louro ter ido na véspera de Finados. Filho amado, que esteve do meu lado nos últimos 25 anos, que deu vida a uma ideia. É importante ter ideias e se transformar numa realidade, e hoje não estou perdendo só o Tom, mas um grande amigo, um menino que nunca discutiu, nunca brigou comigo, e com ele foi junto meu filho, sempre considerei assim: o Louro e o Tom", disse, afirmando que está "moída por dentro", mas que não poderia "deixar todos que amam o Louro" sem a homenagem.

Louro José foi criado pela apresentadora em 1996, na época em que ela apresentava o programa Note e Anote, da Record. Ela queria um mascote que chamasse também a atenção das crianças.