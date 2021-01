Ana Maria Braga surge de cabelo rosa e diz que se inspirou em Naruto

O Mais Você desta segunda-feira (25), homenageando o aniversário de São Paulo, começou ao som de Supla, que já foi apontado como sósia de Ana Maria Braga. Mas este detalhe ficou em segundo plano após o público ver que a apresentadora estava com o cabelo cor de rosa.

A cor diferente chamou a atenção de Ana Paula Araújo, âncora do Bom Dia Brasil. "O cabeleireiro está impossível né? Adorei o cabelo", comentou.

Ana Maria riu, e no início do Mais Você explicou a tonalidade. "A cor do ano [de 2021] é rosa. Lembra que lá no finalzinho do ano passado eu disse que ia entrar no ano novo com alguma peça cor de rosa, para trazer boas energias. E por que não o cabelo?", questionou.

A inspiração também não é só por isso. Ela também citou o ócio da quarentena e também uma referência vinda do outro lado do mundo. "Minha cabeça é muito voadora. Faz quase 1 ano eu tô em casa e fico inventando coisas. Tem o aniversário de São Paulo, para reforçar o pedido de sorte, mas também tem o pessoal dos mangás que está com tudo! Eu lembrei de Naruto, da personagem Sakura", surpreendeu Ana Maria.

Essa não é a primeira vez que a apresentadora traz alguma inovação no cabelo. Nos primeiros dias do ano ela chegou a aparecer com o dread.

A novidade, claro, movimentou as redes sociais. Um usuário do Twitter chamado Oscar elogiou a mudança. "Ana Maria Braga de cabelo rosa! Tudo pra mim! Ficou muito bom", opinou. Já Iohanna, outra twiteira, fez uma análise mais geral. "Adoro essa modernidade dela. Que mulher Maravilhosa!"

Já no dia 21, uma outra internauta deu uma de vidente, ou inspiração, ao pedir que a apresentadora apostasse na tonalidade. "Ana, queremos cabelo rosa, por favor", pediu.