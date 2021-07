Ana Maria Braga testa positivo para covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, 72 anos, testou positivo para a covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo apresentador Fabricio Battaglini, que a substituiu na apresentação do Mais Você.

"Vocês devem estar estranhando, perguntando: cadê a Ana? A Ana está bem. Hoje cedo quando ela foi fazer o teste de covid, hoje o teste da Ana deu positivo. Ela está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouco cansada. Tá no hospital, inclusive. Mas o importante é saber que a Ana está bem", explicou o apresentador sobre os procedimentos realizados antes do programa.

Segundo ele, Ana Maria apresenta sintomas leves, como dor de garganta. Ela foi encaminhada a um hospital. Ana Maria já tomou as duas doses da vacina.

Em uma entrevista ao vivo do hospital, ela contou que se sente bem, dentro do possível. "Está tudo ótimo, na verdade, dentro do possível. Eu estava achando que era uma gripinha. Estava mais ou menos assim desde quinta-feira. A gente não espera. Eu nunca penso no pior. Pra mim está tudo ótimo", contou Ana.