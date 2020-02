Ana Maria Braga tranquiliza fãs durante tratamento contra câncer: “Eu tô bem, viu?"

Depois de adiantar as férias que estavam programadas para iniciar somente nesse sábado (8), devido ao reincidente câncer no pulmão, a apresentadora Ana Maria Braga postou uma mensagem no Twitter tranquilizando os fãs. “Eu to bem, viu? Estou em casa. Agradeço o carinho de sempre, as orações...”, disse a mensagem postada nesta terça-feira (4).

Oi pessoal, como vocês estão? Eu to bem viu? Estou em casa. Agradeço o carinho de sempre, as orações... — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 4, 2020

A mensagem gerou comoção entre os fãs da apresentadora, que aproveitaram para respondê-la desejando saúde. “Ana, que você receba a energia de saúde e amor que te transmitimos, um abraço com flores”, disse uma internauta.

No dia 27 de janeiro, a apresentadora revelou que está enfrentando novamente o câncer no pulmão. Ao vivo, no Mais Você, ela disse que descobriu a doença no início do ano, e que até já iniciou o tratamento. "É uma notícia importante, e eu acho que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que são importantes para mim, que são vocês que estão aí do outro lado e me dão a oportunidade de estar aqui todos os dias", explicou no dia.

Ela contou que desde o último dia 24 começou um tratamento de quimioterapia e imunoterapia no Hospital BP Mirante, em São Paulo. Ana Maria Braga já enfrentou a doença outras duas vezes, mas conseguiu tratar com cirurgia e radiocirurgia, o que não foi compatível dessa vez.

Agora, o tratamento será mais agressivo, o que fez com que a apresentadora se ausentasse repentinamente do Mais Você na última sexta-feira (31). Nesse dia, o programa foi apresentado pela repórter Talitha Morete, em decisão às pressas. Agora, o Mais Você está sendo comandado pela dupla Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini.