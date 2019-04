Ana Patrícia e Rebecca conquistam etapa chinesa do vôlei de praia

A dupla Ana Patrícia e Rebecca conquistou neste domingo o título da etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial, que é de nível quatro estrelas e vale pontos para a classificação aos Jogos de Tóquio-2020, no Japão. Na decisão, superaram as checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 0 - com parciais de 25/23 e 26/24, em 42 minutos.

A impressionante campanha das brasileiras, que saíram do qualifying, contou com sete vitórias em sete jogos e nenhum set perdido.

A etapa foi a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino. Com isso, Ana Patrícia e Rebecca saem na frente na disputa contra os outros times do país, somando 800 pontos pela primeira colocação. A parceria já havia vencido nesta temporada a etapa de Haia, na Holanda, em janeiro, mas a competição não contava pontos para a vaga em Tóquio-2020.

"Este título é muito especial para nós porque é um ano muito importante pelos Jogos Olímpicos que estão por vir. Estamos muito contentes, gostamos de jogar na China, é um lugar especial para minha carreira, sempre consigo bons resultados aqui", lembrou Ana Patrícia, que foi campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude e campeã mundial sub-21 em Nanquim.

O técnico da dupla, Reis Castro, também analisou o bom resultado, impressionante pelo número de sets jogados (14) e vencidos em Xiamen, e disse que o time melhora jogo a jogo.

"O que estamos vivendo hoje é construído em nossa casa, em nosso centro de treinamento lá em Fortaleza. O trabalho é muito forte, elas, assim como toda a comissão técnica, estão se dedicando bastante. Aqui no Circuito Mundial nós apenas colocamos em prática o que fazemos lá nos treinamentos, pensando ponto a ponto, sem ficar projetando o futuro, tentando conquistar nosso espaço. A questão da corrida olímpica não está passando pela nossa cabeça. Elas são um time jovem, com muita coisa para aprender e evoluir. Temos que ter humildade de saber que ainda estamos buscando nosso lugar", disse.

A medalha de ouro também rende para Ana Patrícia e Rebecca um prêmio de cerca de R$ 80 mil e 800 pontos no ranking da temporada de 2019 do Circuito Mundial. É o terceiro ouro da dupla no tour internacional - além da etapa da Holanda, neste ano, elas também haviam vencido a etapa três estrelas em Qinzhou, na China, em 2018.

A próxima etapa do Circuito Mundial que contará pontos para a corrida olímpica será no Brasil, em Itapema (SC), de 15 a 19 de maio. Antes, porém, algumas duplas brasileiras do naipe masculino disputam o torneio três estrelas em Kuala Lumpur (Malásia) nesta semana.