Anderson comemora retorno e fala sobre disputa pela titularidade

A retomada dos campeonatos de futebol divide opiniões e causa ansiedade entre os jogadores que querem logo voltar aos gramados. Mas essa "demora" para a bola voltar a rolar pode ser fundamental para os goleiros. Pelo menos é o que garante Anderson.

Titular do gol do Bahia até a pausa nas atividades durante a pandemia, o camisa 33 explica que os goleiros estavam sofrendo um pouco mais ao ter que adaptar os treinos específicos em casa e diz que com a retomada dos trabalhos presenciais na Cidade Tricolor, os atletas vão conseguir recuperar o tempo perdido.

Prejudica todo mundo. A gente estava fazendo os trabalhos individuais que o professor Rogério (Lima) passava, mas essa questão prejudica todos os atletas. A gente vem trabalhando, uma readaptação, mas eu acredito que os campeonatos vão demorar um pouco para voltar e isso (falta de ritmo) a gente tira de letra", disse o goleiro.

Além de voltar aos treinos diários na Cidade Tricolor, Anderson sabe que reinicia também a disputa com Douglas pela titularidade. O camisa 1 iniciou o ano como titular, mas perdeu a condição pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2018, após falhas em jogos contra River-PI, pela Copa do Brasil, e no clássico com o Vitória. Além de Douglas, Mateus Claus e Matheus Teixeira, que eram do time aspirantes, também estão de olho em uma vaga.

"O Douglas é meu vizinho de condomínio, o filho dele brinca com o meu todo dia. A nossa briga é sadia, acabou ali a gente dá risada, até no treino mesmo a gente brinca e isso é o que prevalece. Ele tem três anos de Bahia, eu vou fazer seis, não é à toa. O futebol é difícil e dinâmico, é treinar bastante, ele também, para deixar o Roger sem dormir", conta Anderson.

Saudade da torcida

Mesmo sem saber quando o Bahia voltará a disputar partidas oficiais, Anderson tem uma certeza: o time vai sentir a falta da torcida tricolor nas arquibancadas. Em um primeiro momento, a recomendação é de que os jogos aconteçam de portões fechados, para evitar aglomerações. Por isso, os torcedores não vão ter acesso às partidas.

"O ruim para a gente é sem a torcida do Bahia. Como eu digo para todo jogador que chega aqui no clube, a torcida do Bahia não é o 12º jogador, ela é a dez e a faixa. Torcida que incentiva, empurra, temos um mantra de ganhar jogos no final e ela empurra. Isso vai fazer falta. Mas devido a essa pandemia temos que ter a segurança, prezar pela saúde e ver o que vão fazer de acordo com a volta do campeonato", afirmou o goleiro.