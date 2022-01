Anderson Silva dá show ao enfrentar os dois filhos ao mesmo tempo

Um dos maiores lutadores do MMA, Anderson Silva já está aposentado da modalidade, mas continua impressionando com sua técnica. Aos 46 anos, o ex-campeão peso-médio do UFC apareceu em um vídeo treinando com seus dois filhos, Kalyl e Gabriel, que são lutadores amadores, e tirou onda.

Nas imagens, Spider dá um show de habilidade e velocidade. Ele consegue enfrentar os dois simultaneamente, bloqueando e atacando. Inclusive, ainda derrubando um deles enquanto se defendia do outro.

O vídeo foi postado por Kalyl, que exaltou o pai e brincou com o famoso apelido de Anderson. "Sentido aranha poderoso", escreveu.