Anderson Talisca consegue visto especial e voltará para a China

Sonho da torcida do Bahia e de outros clubes do Brasil, o meia Anderson Talisca vai voltar para a China. O Guangzhou Evergrande, time que o baiano defende, conseguiu o visto especial para que o jogador tenha condições de entrar no país.

O visto especial foi nescessário já que o governo chinês fechou as fronteiras e proibiu a entrada de estrangeiros por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o documento, o brasileiro poderá se reapresentar ao time e se preparar para o início da Super Liga Chinesa, o que ainda não tem data para acontecer.

Talisca está passando o período de quarentena em Salvador e deve voltar para a China no máximo até segunda-feira (30). Ao chegar, ficará isolado em um hotel durante duas semanas - tempo estimado de incubação do vírus. Torcedor declarado do Bahia, ele chegou a se associar ao clube no início do mês e pagou todas as mensalidades do plano até 2031, ano do centenário do Esquadrão.

A notícia de que ele poderia ser impedido de voltar à China fez a torcida tricolor sonhar com um possível retorno ao clube, de onde saiu em 2014. Já outras equipes, como Atlético-MG, chegaram a fazer sondagens sobre a situação do jogador, mas não passarram disso.

Cria da base do Bahia, Talisca passou por Benfica e Besiktas antes de chegar ao Guangzhou Evergrande na temporada 2018. Pelo clube chinês, ele soma 32 gols em 45 jogos.