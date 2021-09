Ímola está de volta. E não se trata do circuito de Formula 1 que vitimou Ayrton Senna, mas sim do álter ego utilizado por Andressa Urach na época em que se prostituia.

O anúncio do retorno foi feito pela própria ex-Miss Bumbum no seu Instagram. Ela ainda anunciou: "Vejo vocês no Gruta Azul", citando uma casa de striptease.

O anúncio da volta de Ímola ocorre menos de uma semana após Andressa terminar seu relacionamento com Tiago Lopes, que já durava 5 meses.