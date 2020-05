Andressa Urach diz que doou todo o dinheiro que ganhou se prostituindo

Andressa Urach por diversas vezes já admitiu que era prostituta de luxo, tendo se envolvido com diversos famosos e até criminosos. Ela abandonou a carreira há 5 anos após ter uma cirurgia mal sucedida e se converteu à religião evangélica.

De vida nova, ela irá apresentar um programa chamado 'Diário de uma ex-garota de programa' para falar sobre as experiências que teve e a mudança que passou. Em entrevista à revista Quem, ela comentou sobre o seu passado.

“A prostituição é como uma areia movediça. Você vai se afundando e não consegue sair, acha que não vai ser capaz de fazer outra coisa, vai se matando... Muitas garotas de programa têm depressão e pensamentos suicidas, são desprezadas pela sociedade, desacreditadas pela família e até por elas mesmas. Só quem vive dentro da prostituição consegue entender o fundo do poço que a gente chega. Mutilamos a própria alma. Quero alcançar essas mulheres e mostrar para elas que, assim como eu, outras saíram dessa, venceram seus traumas e tiveram suas vidas transformadas. Algumas já têm marido e família, respeitam valores, suas vidas, seus corpos. Hoje elas têm paz! Nosso objetivo com esse programa é mostrar para as mulheres que ainda estão na prostituição que existe uma saída”, explica Andressa, que se converteu evangélica e costuma "pregar a palavra" nas redes sociais e agora também na TV digital.

A gaúcha deixou a carreira de modelo e garota de programa após quase morrer devido a uma infecção decorrente de aplicações de hidrogel nas coxas e bumbum.

Urach alega que a prostituição acontece com mais frequência entre pessoas do meio artístico. “Infelizmente, a prostituição, direta ou indireta, é muito comum entre musas de carnaval, modelos e celebridades. Muitas se vendem por bolsas, sapatos, vida boa... Mantêm relacionamento por interesse, não só pelo dinheiro. Eu vivi isso e posso afirmar com propriedade que a rede social do mundo das celebridades é uma grande mentira. Elas vivem uma felicidade ilusória. Ainda mais com o dinheiro sujo que vem com a prostituição."

Renascimento

Andressa diz ter ganhado muito dinheiro se prostituindo, mas garante que hoje não tem mais nenhuma herança ou economia do passado. Ela alega ter saído com milhares de homens, incluindo criminosos.

“Doei tudo. Não tenho absolutamente nada que veio do dinheiro da prostituição. Esse peso de levar o dinheiro sujo nas minhas costas não tenho mais. Hoje vivo do dinheiro da venda dos meus livros e do meu trabalho atual”, alega, se recusando a dizer para quem foi o dinheiro. "Quando fazemos doação não devemos divulgar para quem. Deus sabe é só isso importa", rebate.

Mesmo com as frequentes aparições na mídia, Urach afirma que nunca foi fácil atender clientes. “Me afundei na depressão, drogas e bebidas. Usava drogas para suportar muitos clientes, bebia para esquecer... Fora o risco de vida de me envolver com pessoas que nem conhecia. Na época, pelo dinheiro, me submeti ao sadomasoquismo. Nem gosto de lembrar de tudo de nojento que tive que me submeter com pessoas estranhas, criminosos... Perdi o amor por mim mesma, o valor próprio. Hoje faz cinco anos que sobrevivi à infecção generalizada. Sei que ainda vou sofrer muitos preconceitos, mas agradeço a Deus pela nova oportunidade que ele me deu. Se eu puder ajudar uma única pessoa a mudar de vida, toda essa exposição vergonhosa do meu passado vai valer a pena.”