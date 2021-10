Andressa Urach diz ter síndrome de borderline e fala sobre tratamento

Andressa Urach afirma que passava por uma crise de borderline ao anunciar o término de seu casamento com Thiago Lopes. A modelo desabafou por meio de suas redes sociais nessa última noite de domingo, 17, desmentindo os boatos de que agradecimento postado para o marido tenha sido escrito por ele.

“Quando a gente terminou, foi bem difícil, porque eu estava passando por aquelas crises, por causa do meu problema de saúde, o Borderline. Estou fazendo tratamento psiquiátrico com a ajuda de psicólogos, tomando minhas medicações certinhas”, disse por meio dos stories do Instagram.

A modelo também relatou que havia acabado de sair de uma internação por causa do borderline e na época estava “quase desistindo”. Andressa reatou o casamento com Thiago após término conturbado. Eles trocaram acusações e a modelo chegou a declarar que voltaria à prostituição. Urach é mãe de Arthur, de 16 anos, e está esperando o segundo filho, Leon.

O que é Síndrome de Borderline

Síndrome de Borderline, ou Transtorno de Personalidade Limítrofe, se trata de um transtorno de personalidade e está entre as cerca de 100 doenças mentais classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O transtorno é caracterizado por instabilidade emocional, hipersensibilidade em relacionamentos, impulsividade e alterações constantes de humor. O diagnóstico é feito, geralmente, por psiquiatras e o tratamento envolve psicoterapia e fármacos.

‘Borderline’ vem do Inglês ‘border’ (fronteira) e ‘line’ (linha), a junção entre as palavras significa fronteiriço, limítrofe; ou seja, a pessoa que possui a síndrome de borderline sempre está no limite das emoções.