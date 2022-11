Andressa Urach é internada após sugerir sacrificar filho em surto, diz marido

A ex-modelo Andressa Urach, de 35 anos, foi internada em ala psiquiátrica de um hospital depois de sugerir sacrificar seu filho Leon, de apenas nove meses. A informação foi divulgada neste domingo (13) por Thiago Lopes, 38 anos, marido de Urach. Segundo ele, Andressa sofreu um delírio psicótico místico há duas semanas e necessitou de intervenção médica.

Thiago publicou o vídeo em seu canal do YouTube, o Canal do Maridão, após os fãs notarem o sumiço de Urach, que costumava postar até dois vídeos por dia.

Ele conta que esteve com médica que acompanha a esposa há dois dias. "Ainda não tem um diagnóstico. Ela [a médica] relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa e não há previsão de alta. Eles estão administrando medicamentos. É importante falar que além do borderline, que Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações e ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata", explicou.

Ainda de acordo com o relato, o episódio assustou a família e foi necessário acionar o Samu e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul para socorrer a ex-modelo. "Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [personagem bíblico], que [eu] oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. […] Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção", afirmou.

Divórcio

Thiago Lopes disse ainda que, por conta dos problemas psicológicos de Andressa, tem sido difícil se manter casado com a ex-modelo e revelou que já entrou com o pedido de divórcio e guarda do filho do casal.

"Não é fácil manter um casamento assim. Tem que ter muito esforço. Com o borderline já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas fica inviável até relacionamento social da Andressa, imagine um casamento. Por isso, estou ajuizando a ação de divórcio, com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico. Meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica", completou.

Veja relato completo: