Angela Davis, Conceição Evaristo e Anielle Franco participam de evento em Salvador

A escritora, filósofa, professora e ativista estadunidense Angela Davis, conhecida mundialmente pela luta pelos direitos da população negra e das mulheres, estará em Salvador no mês de julho. O motivo é o 18º congresso internacional “A Literatura Comparada e a Invenção de um Mundo Comum”.

Outro nome de peso no evento é o da escritora mineira Conceição Evaristo, uma das mais influentes literatas do movimento pós-modernista no Brasil. Serão debatidos temas como raça, gênero, ancestralidade e interseccionalidade e suas conexões com a literatura.

O congresso será sediado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), entre os dias 10 e 14 de julho, e promovido pela Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic).

Angela Davis, diretamente da Universidade da Califórnia, virá para a Mesa 4, que acontece no dia 11, às 10h30, em auditório a ser definido de um dos pavilhões de aula do Campus Federação.

Ela estará ao lado de Gina Dent, também da Universidade da Califórnia, e Denise Carrascosa, pesquisadora da Ufba. A mesa intitula-se “Abolicionismo. Feminismo. Já?”.



Conceição Evaristo está na mesa de abertura do congresso, que está prevista para acontecer no Auditório da Reitoria da Ufba, às 17h, no dia 10 de julho. Ela estará acompanhada da ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, morta em 2018.



O tema da cerimônia de abertura será “O radical projeto estético, político e ético das mulheres negras para a invenção de um mundo comum”.



A Ufba receberá ainda pesquisadores de países como Nigéria, Itália e Chile. Outros nomes brasileiros de destaque são o do historiador Mauro Iasi e o da pesquisadora Beatriz Resende.



As inscrições para o evento, que permitem emissão de certificado, foram encerradas em março, mas os espaços da Universidade são de livre acesso. Veja aqui o site da Abralic. Veja aqui a programação completa.

