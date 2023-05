Angelica diz que deu vibrador de presente para mãe de 79 anos: 'Ela quem pediu'

Angelica não sai da boca do povo. A apresentadora, que deu o que falar no início da semana, quando fez uma publicidade e sugeriu aos internautas que presenteassem suas mães com vibradores, agora voltou a ser assunto. Em um dos teasers do programa "Conversa Com Bial", que será exibido na noite deste sábado (13), a loira revela que seguiu o próprio conselho e presenteou a mãe com um vibrador.

No programa Bial comenta que a Mãe de Angelica, dona Angelina, nunca tinha usado um vibrador na vida e perguntou se partiu dela o pedido. "Sim, ela que pediu, porque eu comecei a fazer a divulgação do produto. Aí ela viu e falou: Angelica, eu quero aquele negócio lá que você divulgou. Ela nem conseguia falar o nome vibrador. Aí eu dei pra ela e expliquei, disse que tinha que colocar pra carregar. Ela disse 'depois eu te conto', eu brinquei e disse 'não me conta não!'", disse aos risos.

Outro assunto que chamou a atenção foi o rosto de Angelica. Fora da TV Globo desde 2020, ela apareceu no programa com o rosto diferente e rejuvenescido.

"Quase não reconheci. Muita harmonização", disse uma internauta. "O que ela fez no rosto?", perguntou outro seguidor. "Acho que desarmonizou", criticou outra mulher. "Angélica mexeu no rosto. Tá diferente", apontou um rapaz. "Mais uma que se entrega a essa estética excessiva e acaba com sua beleza. Angélica é linda, não precisa disso", lamentou um fã.

Angelica não fez comentários sobre o que teria feito no rosto. Recentemente, porém, ela revelou que sofreu com a síndrome do pânico por conta do excesso de trabalho. "É complicado você lidar com tanta cobrança, com tanta pressão, e, hoje, tendo que competir muito, as pessoas competem em rede social. Isso também é uma pressão muito grande, de ego, de muita coisa", disse na época.

"Não adianta a gente ficar se cobrando, achando que é uma competição de quem trabalha mais, porque isso não vai levar a lugar nenhum. O que leva é você procurar se cuidar, cuidar da sua cabeça, pra ser mais produtivo. Infelizmente, as redes acabam te empurrando pra uns excessos. E os excessos não estão fazendo bem", completou.