Angélica é a segunda eliminada do No Limite

A Tribo Calango voltou a perder a Prova da Imunidade e teve que eliminar mais um integrante no Portal. Na votação, onde cada integrante do grupo mostra a plaquinha com o nome da indicação, Angélica e Gleici empatam com três votos cada e Jéssica teve um voto. Uma nova votação foi feita, desta vez, sem a presença das duas mais votadas. Angélica recebeu três votos e deixa o programa.



“Três votos para Angélica e dois votos para Gleici. Angélica, a tribo que decide e você é a segunda eliminada do No Limite”, anunciou o apresentador André Marques.



Antes da saída, Angélica passou pelo tradicional ritual, onde entrega o cordão da tribo que faz parte para ser quebrado pelo apresentador: “Queria muito agradecer a oportunidade de me testar e de voltar ao meu país”, disse a participante.