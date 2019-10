Angelina Jolie está de volta como Malévola em A Dona do Mal

Há cinco anos, a Disney impressionou com Malévola, versão live action do clássico A Bela Adormecida, que trazia a história sob o ponto de vista da vilã, interpretada por Angelina Jolie. Mas a vilã, na verdade, mostrou que nem era tão malvada assim.

Agora, a atriz volta a viver a personagem em Malévola - Dona do Mal. Desta vez, a princesa Aurora (Elle Fanning) está se preparando para casar com Phillip (Harris Dickinson, que substitui Brenton Thwaites), mas a mãe dele, a rainha Ingrith (Michelle Pfeiffer) pretende usar o casamento para separar os humanos das fadas para sempre, o que pode acabar com a harmonia alcançada depois do primeiro filme.

“Michelle Pfeiffer estava no topo da minha lista. Porque você tem que ter uma atriz que pode ir contra Angelina Jolie. E não há muitas delas. É incrível vê-las duelando com enorme respeito uma pela outra”, disse o diretor do filme, Joachim Rønning, ao portal G1.

O norueguês entra no lugar de Robert Stromberg, que dirigiu o filme de 2014. Rønning, que havia dirigido Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar (2017), segundo as primeiras críticas, optou por uma atmosfera menos sombria que a da produção anterior.

O longa original trazia uma novidade, que era um tom feminista para um conto de fadas, o que era inédito até então. Além disso, tinha outro elemento novo, que era apresentar Malévola como um personagem dúbio, entre o heroísmo e a vilania. Sem esses dois elementos como novidades, o filme parece ter perdido o encanto, de acordo com a reação inicial da crítica.

O roteiro é de Jez Butterworth, que havia trabalhado em 007 Contra Spectre (2015) e No Limite do Amanhã (2014). Outra mudança é a chegada de Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) no elenco, como um ser da mesma espécie de Malévola.



Mas as mudanças parecem não ter agradado à crítica: no site Rotten Tomatoes, que calcula uma média das críticas já publicadas, o filme teve só 46%. No Metacritic, que usa método similar ao Rotten Tomatoes, a média é de 44%.

A missão deste novo Malévola de superar a bilheteria do primeiro filme, portanto, não será fácil, já que o longa anterior faturou US$ 758 milhões no mundo, marca difícil de ser alcançada.

Para superar o número, a Disney não mede esforços e planeja uma invasão aos cinemas, como tem feito com seus lançamentos recentes: em Salvador, por exemplo, o longa é a única estreia do circuito comercial.

