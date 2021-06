Animais na pista causam acidente com ambulância e caminhão no sul da Bahia

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatã, no sul do estado, atropelou um jumento na noite desta segunda-feira (21) na BR-330, na altura do município de Barra do Rocha, cidade vizinha. Logo em seguida, um caminhão que vinha atrás acabou atropelando um cavalo. Os animais morreram ainda no local.

Segundo informações da Polícia Militar, a ambulância de Ubatã seguia em direção a Jequié quando foi surpreendida pelo animal, que transitava no meio da rodovia.

De acordo com o site Ubatã Notícias, apesar do susto, houve apenas prejuízos materiais. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Além disso, a ambulância de Ubatã está no seguro. A seguradora já foi acionada e o veículo passará por reparo.