Animal com aparência estranha chama atenção em praia de São Paulo

Um monstro marinho chamou a atenção na praia da Trincheira, em São Paulo, neste sábado (5). O bicho, com aparência estranha, estava morto na areia da praia.

A fotógrafa Monica Novaes ficou impressionada com o animal e fez o registro. “Subi em uma das rochas para fotografar e quando olhei para baixo, vi a criatura. Ela me chamou muito a atenção pelo tamanho e por ser tão exótica, diferente de qualquer bicho que já vi pela praia. Como sou curiosa, desci e fiz um clique com o celular mesmo só para poder pesquisar mais tarde”, contou Monica ao site Metrópoles.

O animal é um miroró-pintado, que é um congro – animais que têm um corpo longo, sem escamas, esguio e arredondado, parecido com o de uma cobra. “Acreditava ser alguma espécie de moreia, já que elas são comuns por aqui, mas nunca havia visto uma tão bizarra como essa, com essa boca cheia de dentes. Postei na rede social sem nenhuma pretensão, mas parece que o bicho chamou a atenção de muita gente”, afirmou.